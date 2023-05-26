Сотрудники ЧС Усть-Каменогорска спасли котенка из шахты

Сотрудники ДЧС ВКО вытащили из вентиляционной шахты упавшего котенка, передает Zakon.kz.

В квартире одного из домов на проспекте Сатпаева проводился ремонт. Любопытный котенок сунулся в его гущу и провалился в шахту. Застряв этажом ниже, он оказался практически замурованным в стене.

Добраться до него было исключительно трудно, и спасатели применили специнструмент, которым пробурили стену и добрались до испуганного животного.





В пресс-службе ДЧС рассказали, что их сотрудникам пришлось изрядно потрудиться, а владельцам питомца попереживать.

Но в итоге операция по спасению закончилась благополучно.

В марте сотрудники ЧС в Петропавловске вытащили собаку из ледяной реки.