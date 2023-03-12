Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Петропавловске спасатели вытащили собаку из ледяной воды

В Петропавловске спасатели вытащили собаку из ледяной воды Фото: Instagram/soltustkqaz_tjd
Тонувшую в ледяной воде собаку, спасли сотрудники ЧС в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Рыбак увидел собаку, барахтавшуюся в полынье Ишима и безуспешно пытавшуюся выбраться на лед, передает пресс-служба ДЧС СКО.

Мужчина вызвал по телефону спасателей, назвав координаты места.

"Приехали, сориентировавшись, пошли к месту ЧП – где по тропинкам, а где и по глубокому снегу. Прошли метров 400. Справа, в стороне от дач, с обрывистого берега, увидели собаку. Она отчаянно пыталась выбраться на кромку льда... Видно было, что дворняга находилась в воде достаточно долго. Она была на пределе". Спасатель Айбол Отарбаев

Раздевшись, спасатель Самат Ахметжанов осторожно спустился в ледяную воду. Жилет держал его на поверхности, а коллеги Досым Жуманов, Айбол Отарбаев, Карим Байтуханов и Едиль Зикрин страховали с помощью веревки. Увидев человека, лохматый пострадавший, собрав остаток сил, поплыл к нему навстречу.

"Собака сильно ослабла, вся дрожала. Завернули в тряпичную "волокушу", понесли на руках к машине. Там она отогрелась, слабо скулила, пару раз едва вильнула хвостом". Спасатель Айбол Отарбаев

Животное с сильным переохлаждением в ветеринарную клинику доставили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.


Спасатели вытащили из ледяной воды

Фото: Instagram/priyut_isakova


Ранее стало известно, что жителей Атырау и пригорода приглашают отлавливать и сдавать бродячих собак за отдельную плату.

Читайте также

Мопед врезался в Subaru Legacy в Алматы

Сильный дождь в Австралии вызвал эвакуацию населения из-за наводнения

Студентов медколледжа в Уральске эвакуировали из общежития из-за потопа

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления