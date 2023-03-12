В Петропавловске спасатели вытащили собаку из ледяной воды

Тонувшую в ледяной воде собаку, спасли сотрудники ЧС в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Рыбак увидел собаку, барахтавшуюся в полынье Ишима и безуспешно пытавшуюся выбраться на лед, передает пресс-служба ДЧС СКО.

Мужчина вызвал по телефону спасателей, назвав координаты места.

"Приехали, сориентировавшись, пошли к месту ЧП – где по тропинкам, а где и по глубокому снегу. Прошли метров 400. Справа, в стороне от дач, с обрывистого берега, увидели собаку. Она отчаянно пыталась выбраться на кромку льда... Видно было, что дворняга находилась в воде достаточно долго. Она была на пределе". Спасатель Айбол Отарбаев

Раздевшись, спасатель Самат Ахметжанов осторожно спустился в ледяную воду. Жилет держал его на поверхности, а коллеги Досым Жуманов, Айбол Отарбаев, Карим Байтуханов и Едиль Зикрин страховали с помощью веревки. Увидев человека, лохматый пострадавший, собрав остаток сил, поплыл к нему навстречу.



"Собака сильно ослабла, вся дрожала. Завернули в тряпичную "волокушу", понесли на руках к машине. Там она отогрелась, слабо скулила, пару раз едва вильнула хвостом". Спасатель Айбол Отарбаев

Животное с сильным переохлаждением в ветеринарную клинику доставили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.





Фото: Instagram/priyut_isakova





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