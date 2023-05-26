Латвия сенсационно вышла в полуфинал ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Латвии впервые в своей истории пробилась в стадию 1/2 финала мирового первенства по хоккею. Хозяева турнира преподнесли сюрприз, победив сборную Швеции – 3:1, в четвертьфинальном поединке данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым, хоккеисты Латвии сотворили самую громкую сенсацию нынешнего чемпионата мира, и впервые в своей истории попытаются выйти в финал этих состязаний. До этого, на мировых первенствах у латышей было пять четвертьфиналов, но ни разу они не смогли преодолеть этот барьер. А накануне, наконец-то прибалтийская сборная сумела добиться своей цели, переиграв одну из сильнейших команд мира – Швецию. Основное время матча закончилось успехом Латвии со счетом 3:1.





Теперь в полуфинале ЧМ-2023 сборную Латвии ждет грозная Канада, которая в своем четвертьфинале была сильнее Финляндии – 4:1. Стоит отметить, что "кленовые листья" играют в восьмом полуфинале подряд, они с 2015 года неизменно доходят до этой стадии.





Хоккеисты Финляндии играли в финале трех последних чемпионатов мира, в 2019 году они выиграли "золото", а в 2021-м году уступили в финале, а в прошлом году заняли первое место. В другой полуфинальной паре нынешних соревнований встретятся США и Германия.





Одни из главных фаворитов ЧМ-2023, Швейцария вылетела в четвертьфинале второй раз подряд, после того, как заняла первое место в своей подгруппе. Накануне подопечные Патрика Фишера проиграли сборной Германии – 1:3.





"Бундестим" за выход в финал поборется со сборной США, которая в свою очередь переиграла Чехию – 3:0. Необходимо подчеркнуть, что американская дружина выиграла все восемь матчей на этом турнире, включая игры на групповом этапе.

Полуфинальные встречи ЧМ-2023 по хоккею пройдут 27 мая в Тампере (Финляндия). Канада и Латвия начинают в 17:20 по времени Астаны, а США и Германия в 21:20.