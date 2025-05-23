Дания сенсационно обыграла Канаду и вышла в полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

В ночь на 23 мая завершились матчи стадии 1/4 финала мирового чемпионата по хоккею. В одной из этих встреч сборная Дании преподнесла главный сюрприз турнира, вырвав победу у титулованной канадской дружины, сообщает Zakon.kz.

"Кленовые листья", которые считались основным фаворитом ЧМ-2025, упустили победу на последних минутах встречи с датчанами –1:2.

Канада открыла счет в начале третьего периода благодаря точному броску защитника Трэвиса Сэнхайма.

Шок для 28-кратных чемпионов мира наступил за две минуты до финального свистка. Сначала датский нападающий Николай Элерс сравнял результат, а на последней секунде поединка Ник Олесен забросил победную шайбу.

В итоге сборная Дании заработала путевку в полуфинал ЧМ-2025, где сыграет со Швейцарией.

В свою очередь Швейцария в четвертьфинале мирового первенства разгромила Австрию – 6:0.

Еще одну полуфинальную пару текущих состязаний составили США и Чехия.

За выход в полуфинал турнира США победили Финляндию – 5:2, а Швеция с таким же счетом была сильнее Чехии.

Оставшиеся четыре команды 24 мая разыграют путевку в финал ЧМ-2025.

Немного ранее данный фестиваль лучших хоккейных сборных мира покинула команда Казахстана, проиграв шесть игр подряд, а с ней и вылет в первый дивизион.