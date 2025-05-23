Дания сенсационно обыграла Канаду и вышла в полуфинал ЧМ-2025 по хоккею
"Кленовые листья", которые считались основным фаворитом ЧМ-2025, упустили победу на последних минутах встречи с датчанами –1:2.
Канада открыла счет в начале третьего периода благодаря точному броску защитника Трэвиса Сэнхайма.
Шок для 28-кратных чемпионов мира наступил за две минуты до финального свистка. Сначала датский нападающий Николай Элерс сравнял результат, а на последней секунде поединка Ник Олесен забросил победную шайбу.
В итоге сборная Дании заработала путевку в полуфинал ЧМ-2025, где сыграет со Швейцарией.
В свою очередь Швейцария в четвертьфинале мирового первенства разгромила Австрию – 6:0.
Еще одну полуфинальную пару текущих состязаний составили США и Чехия.
За выход в полуфинал турнира США победили Финляндию – 5:2, а Швеция с таким же счетом была сильнее Чехии.
Оставшиеся четыре команды 24 мая разыграют путевку в финал ЧМ-2025.
Немного ранее данный фестиваль лучших хоккейных сборных мира покинула команда Казахстана, проиграв шесть игр подряд, а с ней и вылет в первый дивизион.