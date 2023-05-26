В Астане активиста и супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

"25 мая Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Марата Жыланбаева сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Марат Жыланбаев родился 19 августа 1963 года в Карагандинской области. Он единственный человеком, пробежавшим крупнейшие пустыни планеты – в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег – не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса. Победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил 7 мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса.



Также является лидером незарегистрированной оппозиционной партии.