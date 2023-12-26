Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему марафонцу Жыланбаеву 21 раз отказали в регистрации партии, рассказали в Минюсте

Почему марафонцу Жыланбаеву 21 раз отказали в регистрации партии Фото: Facebook/marat.zhilanbaev
Министр юстиции Азамат Ескараев на пресс-конференции в правительстве 26 декабря ответил на вопрос о том, почему оппозиционному активисту и супермарафонцу Марату Жыланбаеву 21 раз отказали в регистрации партии, сообщает Zakon.kz.

Азамат Ескараев подчеркнул, что Минюст – не политический, а регистрирующий орган.

"Мы всего лишь получаем пакет документов, который инициирует соответствующая инициативная группа. Проверяем на соответствие требованиям законодательства. В случае, если соответствует, мы регистрируем. Если нет – возвращаем. Причина проста: необходимо соблюдать требования законодательства".Азамат Ескараев

Марат Жыланбаев родился в 1963 году в Карагандинской области. Он – единственный человек, пробежавший через крупнейшие пустыни планеты в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег составил не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса, победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил семь мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Также Марат Жыланбаев является лидером незарегистрированной оппозиционной партии. Его арестовали 26 мая 2023 года. В ноябре суд в Астане вынес Жыланбаеву приговор по делу о финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности.

Суд, учитывая наказания, предусмотренные статьей 405 части 2 и статьей 258 части 2 УК РК, приговорил спортсмена к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, по совокупности преступлений.

Читайте также

Аида Балаева об инициативах президента: Принят ряд важных и необходимых законов
Аида Балаева об инициативах президента: Принят ряд важных и необходимых законов
Казахстан Смаилов правительство
Смаилов раскритиковал госорганы за срыв сроков при подготовке законов
выступление Токаева
О чем говорил Токаев на заседании ВЕЭС
Жадра Жулмухаметова
Азамат Ескараев МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Ученые: чудо из Библии могло произойти в реальности
Ученые: описанное в Библии чудо могло произойти в реальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: