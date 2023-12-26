Почему марафонцу Жыланбаеву 21 раз отказали в регистрации партии, рассказали в Минюсте

Министр юстиции Азамат Ескараев на пресс-конференции в правительстве 26 декабря ответил на вопрос о том, почему оппозиционному активисту и супермарафонцу Марату Жыланбаеву 21 раз отказали в регистрации партии, сообщает Zakon.kz.

Азамат Ескараев подчеркнул, что Минюст – не политический, а регистрирующий орган.

"Мы всего лишь получаем пакет документов, который инициирует соответствующая инициативная группа. Проверяем на соответствие требованиям законодательства. В случае, если соответствует, мы регистрируем. Если нет – возвращаем. Причина проста: необходимо соблюдать требования законодательства". Азамат Ескараев

Марат Жыланбаев родился в 1963 году в Карагандинской области. Он – единственный человек, пробежавший через крупнейшие пустыни планеты в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег составил не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса, победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил семь мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.



Также Марат Жыланбаев является лидером незарегистрированной оппозиционной партии. Его арестовали 26 мая 2023 года. В ноябре суд в Астане вынес Жыланбаеву приговор по делу о финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности.



Суд, учитывая наказания, предусмотренные статьей 405 части 2 и статьей 258 части 2 УК РК, приговорил спортсмена к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, по совокупности преступлений.

