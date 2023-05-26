В Алматы оцепили несколько школ

Фото: очевидцев

В Алматы 26 мая оцепили несколько школ в Турксибском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев, оцеплены территории школ №61,83. В полиции прокомментировали данный инцидент. В настоящее время оперативно-экстренные службы города проверяют ряд школ. Поступила информации о якобы заложеном взрывном устройстве. "Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации. Просим жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения", – отметила пресс-секретарь ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Фото: очевидцев Фото: очевидцев

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