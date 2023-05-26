Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы оцепили несколько школ

В Алматы оцепили несколько школ Фото: очевидцев
В Алматы 26 мая оцепили несколько школ в Турксибском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев, оцеплены территории школ №61,83.

В полиции прокомментировали данный инцидент. В настоящее время оперативно-экстренные службы города проверяют ряд школ. Поступила информации о якобы заложеном взрывном устройстве. 

"Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации. Просим жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения", – отметила пресс-секретарь ДП города Алматы Салтанат Азирбек.


В Алматы оцепили несколько школ

Фото: очевидцев

В Алматы оцепили несколько школ

Фото: очевидцев


Читайте также

Пьяный "десантник охранял" стадион в нижнем белье в Павлодарской области

Германия выдала казахстанца, скрывавшегося шесть лет из-за убийства

Грузовик сбил десятилетнюю девочку в Актобе

Карина Мусабаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления