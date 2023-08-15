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В Алматы ограничат движение авто по нескольким улицам с 16 по 17 августа

Стоп Фото: pixabay
В Алматы на время реконструкции теплосетей 16 и 17 августа временно ограничат проезд по нескольким улицам в Ауэзовском и Турксибском районах, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 10.00 до 17.00 16 августа транспортные ограничения введут в Ауэзовском районе по улице Сулейменова (по автобусной полосе) от улицы Токтабаева до улицы Пятницкого.

С 21.00 16 августа до 06.00 часов 17 августа - в Турксибском районе по улице Жумабаева от улицы Сейфуллина до улицы Монтина (в восточном направлении).

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента".

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее стало известно, что движение автомототранспорта будет частично ограничено по улице Папанина в связи с проведением работ по реконструкции подземного газопровода.

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Ирина Мишура
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