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Законодательство РК

Германия выдала казахстанца, скрывавшегося шесть лет из-за убийства

Германия выдала казахстанца, скрывавшегося шесть лет из-за убийства Фото: pexels
Подозреваемый в убийстве казахстанец экстрадирован из Германии. Об этом 26 мая рассказали Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве утончили, что правительство Германии согласовали запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина "Г.", подозреваемого в убийстве.

Отмечено, что преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в Уральске.

"В ходе конфликта подозреваемый нанес 7 ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления. После чего гражданин "Г." скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

26 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый "Г." экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

"В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

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