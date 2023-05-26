Германия выдала казахстанца, скрывавшегося шесть лет из-за убийства
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Подозреваемый в убийстве казахстанец экстрадирован из Германии. Об этом 26 мая рассказали Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В ведомстве утончили, что правительство Германии согласовали запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина "Г.", подозреваемого в убийстве.
Отмечено, что преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в Уральске.
"В ходе конфликта подозреваемый нанес 7 ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления. После чего гражданин "Г." скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
26 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый "Г." экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
"В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
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