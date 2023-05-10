Беларусь выдала Казахстану двух осужденных

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь удовлетворены запросы о передаче граждан Республики Казахстан "К" и "М", осужденных к лишению свободы белорусским судом, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Генпрокуратуре РК, гражданин "К" был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере к пяти годам, гражданка "М" – за кражу, разбой и хищение личных документов к семи годам шести месяцам.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан указанные граждане доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время они водворены в следственный изолятор Астаны.

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