Цены на нефть снижаются из-за ситуации с госдолгом США

Стоимость нефти марки Brent упала на этой неделе с 78 до 75 долларов за баррель на фоне затянувшихся переговоров о повышении потолка государственного долга США, сообщает Zakon.kz.

В начале недели, 22 мая, баррель нефти марки Brent стоил 75,99 доллара. Во вторник цена выросла до 76,84 доллара, а в среду – до 78,46 доллара. Однако в четверг упала до 75,86 доллара за бочку "черного золота", а временами и до 75,15 доллара.

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Потолок долговой

Причиной падения нефтяных котировок аналитики считают ситуацию, связанную с потолком американского государственного долга. Во время недавних переговоров президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти так и не смогли прийти к консенсусу по поводу повышения лимита госдолга. При этом, если законодатели до 1 июня не дадут разрешение увеличить лимит заимствования, Штаты не смогут обслуживать свои долговые обязательства.

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, нефть марки Brent на этой неделе снизилась до 75 долларов из-за настроений на мировых рынках.

"Мировые рынки насторожены по причине отсутствия соглашения по лимиту госдолга в Штатах. Дефолт США по своим долговым обязательствам крайне маловероятен, однако, если он случится, то глобальные потери будут исчисляться десятками триллионов долларов. Дефолт на несколько лет ввергнет мир в рецессию и обрушит финансовые и сырьевые рынки", – заявил Мурат Кастаев корреспонденту Zakon.kz.

Между тем затягивание переговоров также привело к тому, что агентство Fitch начало пересмотр суверенного рейтинга США "AAA" в сторону понижения. В агентстве заявили, что увеличились риски пропуска федеральным правительством некоторых платежей по своим обязательствам.

Своим мнением поделился и аналитик "Финам" Александр Потавин.

"Демократы заставляют Конгресс увеличить потолок госдолга, не уменьшая расходы, настаивают, чтобы Конгресс принял более высокий потолок долга без изменений, в то время как представители Республиканской партии призывают сократить расходы. Дебаты вокруг этого негативным образом влияют на фондовые и сырьевые рынки", – полагает Александр Потавин.

Начало конца

Еще одним знаковым событием, повлиявшим на цену энергоносителей, аналитики считают сделанный на этой неделе прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, инвестиции в солнечную энергетику в нынешнем году впервые в истории превзойдут инвестиции в добычу нефти. Так, инвестиции в чистую энергию и технологии составят 1,1 трлн долларов, а инвестиции в нефтедобычу - 1,05 трлн долларов.

"Это символический момент, знаменующий начало угасания эры нефти", – считает Мурат Кастаев.

Эксперт отметил, что нефтяным котировкам даже не помогло снижение запасов "черного золота" в США. По информации американского Министерства энергетики, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,5 млн баррелей и теперь составляют 455,1 млн баррелей. При этом прогнозировалось их снижение всего на 6,8 млн баррелей.

Вместе с тем на 1,6 млн баррелей уменьшились и запасы в стратегическом нефтяном резерве страны. Таким образом в общем запасы сократились на14,1 млн баррелей.

Снизились на 2 млн баррелей и запасы бензина до 216,2 млн баррелей, а также запасы дистиллятов – на 0,56 млн баррелей. Подобное снижение специалисты связывают с увеличением спроса на энергоносители в преддверии автомобильного сезона в США.

Быть или не быть

Прогнозируя дальнейшее развитие событий для нефтяных рынков, Мурат Кастаев отмечает, что следующая неделя будет решающей для проблемы госдолга США.

"Если соглашение между Республиканской партией и администрацией президента Байдена будет достигнуто, то это принесет облегчение и вернет оптимизм на рынки. При пессимистичном развитии событий Казначейство США сможет несколько недель использовать бухгалтерские уловки, чтобы отсрочить невыплату по казначейским облигациям, однако эффект для рынков все равно будет катастрофическим", – подчеркнул эксперт.

Если удастся избежать худшего, то цены на нефть восстановятся выше 80 долларов, в случае же дефолта спрогнозировать масштабы обвала нефти невозможно.

Согласен с ним и Александр Потавин, считающий, что дефолт США причинит существенный ущерб мировым энергетическим рынкам, и значительно снизит спрос на "черное золото".

"Это далеко не первый раз, когда политиками используется тема лимита госдолга в качестве козыря. Страх дефолта появляется каждый раз, когда конгрессмены обсуждают потолок госдолга, но законодателям до сих пор удавалось избежать дефолта", – рассказал аналитик.

За ценой не постоят

Александр Потавин привел слова вице-премьера РФ Александра Новака, считающего, что "цена нефти будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и летом спрос все-таки будет расти". На рост стоимости энергоносителей может повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят страны ОПЕК+.

К слову, американское Министерство энергетики ожидает увеличения нефтяных котировок летом, а затем снижения к концу нынешнего года. По данным ведомства, цена на нефть марки Brent до 79 долларов за баррель в сентябре, а в конце года уменьшится до 78 долларов.

Александр Потавин сообщил, что с 22 мая Казахстан начал подавать нефть в объеме 100 тысяч тонн в российский трубопровод "Дружба" для поставки в Германию. В прошлом месяце из заявленных 100 тысяч тонн были прокачаны 50 тысяч тонн. Теперь наша страна должна увеличить объемы поставок. По словам эксперта, прямые трубопроводные поставки казахстанской нефти послужат стабилизации европейского рынка и поддержат усилия отечественных нефтяников по расширению этого выгодного маршрута поставок.