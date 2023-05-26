"Ливерпуль" впервые за долгие годы не сыграет в Лиге чемпионов
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Виновником всей ситуации стал "МЮ", который накануне с крупным счетом победил "Челси" – 4:1, накопил 72 очка в турнирной таблице АПЛ и закрыл вопрос о всех четырех участниках из Англии в будущих играх Лиги чемпионов.
Команда Юргена Клоппа с 66-ю очками осталась на пятой строчке первенства. Немецкий наставник впервые не смог вывести "Ливерпуль" в ЛЧ с 2016 года. За этот промежуток времени "красные" трижды доходили до финала главного клубного турнира Европы и один раз выиграли титул.
За тур до окончания чемпионата АПЛ уже известны все четыре клуба, которые представят Англию в следующем розыгрыше ЛЧ. В сезоне 2023/24 выступят "Манчестер Сити" – чемпион страны, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
А "Ливерпуль" впервые будет играть в Лиге Европы.