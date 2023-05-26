Пьяный "десантник охранял" стадион в нижнем белье в Павлодарской области
Фото: скриншот видео
В Павлодарской области пьяного мужчину в нижнем белье сняли на видео, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП региона 26 мая, инцидент произошел в селе Иртышск. Полицейским 41-летний пьяный сельчанин заявил, что он якобы является десантником и охраняет Центральный стадион.
В полиции рассказали детали инцидента.
"В отношении сельчанина зарегистрировано дело по статье 434 КоАП. Материал направили в суд, его арестовали на 7 суток и установили особые требования на три месяца. Также его привлекли к ответственности по статье 440 КоАП РК за распитие алкоголя в общественном месте", – сообщил начальник отделения местной полицейской службы ОП Иртышского района Сунгат Абенов.
Ранее пьяная пара подралась с полицейскими в Экибастузе.
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