Трамп рассказал о нижнем белье Мелании

20 декабря президент Дональд Трамп вместо обзора экономической ситуации в США рассказал о нижнем белье своей жены, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед тысячами сторонников в Rocky Mount Event Center, президент США Дональд Трамп собирался говорить об инфляции, снижении цен и своих экономических успехах. Об этом передает CNN.

Сцена была оформлена соответствующе – плакаты "Lower Prices" ("Снижение цен") и "Bigger Paychecks" ("Более высокие зарплаты") должны были задать тон. Но речь неожиданно свернула в сторону личных воспоминаний и стала вирусной по совсем другой причине.

Во время эмоционального пассажа про обыск ФБР в имении Мар-а-Лаго в 2022 году Трамп рассказал, что агенты "залезли в шкаф моей жены" и осматривали ящики. Затем он пустился в детали: Мелания Трамп, по его словам, "очень аккуратная", ее нижнее белье, которое "иногда еще называют трусиками", всегда идеально сложено.

"Я думаю, она их даже амортизирует", – сказал Трамп, вызвав смех в зале.

Американские СМИ обратили внимание, что именно этот эпизод стал главным итогом выступления.

"Вместо четких месседжей об экономике президент снова ушел в личные истории, старые обиды и импровизацию", – отмечают комментаторы.

В начале декабря Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома, а уже после – свою закулисную жизнь.