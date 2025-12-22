#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Трамп рассказал о нижнем белье Мелании

Мелания Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 05:15 Фото: whitehouse
20 декабря президент Дональд Трамп вместо обзора экономической ситуации в США рассказал о нижнем белье своей жены, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед тысячами сторонников в Rocky Mount Event Center, президент США Дональд Трамп собирался говорить об инфляции, снижении цен и своих экономических успехах. Об этом передает CNN.

Сцена была оформлена соответствующе – плакаты "Lower Prices" ("Снижение цен") и "Bigger Paychecks" ("Более высокие зарплаты") должны были задать тон. Но речь неожиданно свернула в сторону личных воспоминаний и стала вирусной по совсем другой причине.

Во время эмоционального пассажа про обыск ФБР в имении Мар-а-Лаго в 2022 году Трамп рассказал, что агенты "залезли в шкаф моей жены" и осматривали ящики. Затем он пустился в детали: Мелания Трамп, по его словам, "очень аккуратная", ее нижнее белье, которое "иногда еще называют трусиками", всегда идеально сложено.

"Я думаю, она их даже амортизирует", – сказал Трамп, вызвав смех в зале.

Американские СМИ обратили внимание, что именно этот эпизод стал главным итогом выступления.

"Вместо четких месседжей об экономике президент снова ушел в личные истории, старые обиды и импровизацию", – отмечают комментаторы.

В начале декабря Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома, а уже после – свою закулисную жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына
22:39, 14 ноября 2024
Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
08:56, 20 января 2025
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску
08:47, 15 ноября 2024
Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: