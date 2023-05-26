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Экс-директора АНПЗ в Атырау оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию

Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Фото: Атырауский НПЗ
В Атырау суд оправдал бывшего директора АНПЗ Шухрата Данбая, сообщает Zakon.kz.

По информации МИА "Казинформ", его обвиняли в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками.

"На основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование", – cказал прокурор. 

Прокурор запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Подсудимый предъявленные обвинения не признал.

Решением суда экс-директор АНПЗ был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Также оправдали и проходившего по этому делу директора департамента закупок завода.

Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.

19 февраля 2022 года задержали экс-директора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая. Его и нескольких других лиц подозревали в хищении средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд завода.

Шухрат Данбай занимал должность директора Атырауского НПЗ с февраля 2019 года по июль 2021 года. 

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Анастасия Стативкина
Атырау
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