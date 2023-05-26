В каком размере туроператорам будут субсидировать затраты за иностранных туристов

Приказом министра культуры и спорта от 17 мая 2023 года внесены изменения в Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, для получения субсидии туроператору необходимо направить в уполномоченный орган заявку на субсидирование затрат за каждого иностранного туриста в бумажной или электронной форме по почте либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года за оказанные услуги в текущем финансовом году до момента подачи заявки.

К заявке прилагаются следующие документы:

при подаче заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юрлица, при подаче заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;

копия партнерского договора на туристское обслуживание с туроператором-нерезидентом с приложением списка иностранных туристов, заверенного печатью туроператора отправляющей стороны;

копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;

банковский документ либо фискальный чек об оплате туристского продукта по договору;

руминг-лист с печатью места размещения туристов, в котором проживал иностранный турист.

Вместе с тем из списка документов исключили пассажирский купон, то есть часть билета, представленная в виде электронно-цифровой записи или на бумажном носителе, удостоверяющая заключение договора воздушной перевозки пассажира и его багажа.

Местами размещения иностранных туристов определены гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.

Для рассмотрения поступивших заявок от туроператора уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия.

Комиссия проводит заседания по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал.

Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются уполномоченным органом на полноту в течение двух рабочих дней.

Если был представлен неполный пакет документов, то уполномоченный орган возвращает их туроператору с указанием перечня недостающих документов.

При поступлении полного пакета документов комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

о выплате субсидии при подтверждении проживания иностранного туриста в местах размещения не менее четырех дней и трех ночей, регистрации иностранного туриста через информационную систему "е-Hotel" ("е-Qonaq");

об отказе в выплате субсидии в случае несоответствия указанным требованиям.

Принятое решение комиссии оформляется протоколом и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение двух рабочих дней.

На основании решения комиссии уполномоченный орган в течение 40 рабочих дней перечисляет суммы субсидии в размере 15 тысяч тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в страну по приобретенному туристскому продукту, на его расчетный счет туроператора.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2023 года.