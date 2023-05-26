В каком размере туроператорам будут субсидировать затраты за иностранных туристов
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, для получения субсидии туроператору необходимо направить в уполномоченный орган заявку на субсидирование затрат за каждого иностранного туриста в бумажной или электронной форме по почте либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года за оказанные услуги в текущем финансовом году до момента подачи заявки.
К заявке прилагаются следующие документы:
- при подаче заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юрлица, при подаче заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;
- сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;
- копия партнерского договора на туристское обслуживание с туроператором-нерезидентом с приложением списка иностранных туристов, заверенного печатью туроператора отправляющей стороны;
- копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;
- банковский документ либо фискальный чек об оплате туристского продукта по договору;
- руминг-лист с печатью места размещения туристов, в котором проживал иностранный турист.
Вместе с тем из списка документов исключили пассажирский купон, то есть часть билета, представленная в виде электронно-цифровой записи или на бумажном носителе, удостоверяющая заключение договора воздушной перевозки пассажира и его багажа.
Местами размещения иностранных туристов определены гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.
Для рассмотрения поступивших заявок от туроператора уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия.
Комиссия проводит заседания по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал.
Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются уполномоченным органом на полноту в течение двух рабочих дней.
Если был представлен неполный пакет документов, то уполномоченный орган возвращает их туроператору с указанием перечня недостающих документов.
При поступлении полного пакета документов комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает его и принимает одно из следующих решений:
- о выплате субсидии при подтверждении проживания иностранного туриста в местах размещения не менее четырех дней и трех ночей, регистрации иностранного туриста через информационную систему "е-Hotel" ("е-Qonaq");
- об отказе в выплате субсидии в случае несоответствия указанным требованиям.
Принятое решение комиссии оформляется протоколом и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение двух рабочих дней.
На основании решения комиссии уполномоченный орган в течение 40 рабочих дней перечисляет суммы субсидии в размере 15 тысяч тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в страну по приобретенному туристскому продукту, на его расчетный счет туроператора.
Приказ вводится в действие с 5 июня 2023 года.