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В Вооруженных силах почтили память легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова

В память Сагадата Нурмагамбетов Фото: пресс-служба Минобороны
Во всех регионах страны прошли мероприятия, посвященные 99-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Халық Каһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

В столичном Военном колледже, носящем имя героя, состоялась церемония возложения венков к памятнику Сагадату Нурмагамбетову.

В ней приняли участие представители Министерства обороны, воспитанники учебного заведения, военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и ветераны Вооруженных сил.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил ключевую роль легендарного военачальника в создании и становлении Вооруженных сил страны.

"Жизненный путь Сагадата Кожахметовича – пример стойкости, мужества и преданности Родине. Он относится к той когорте великих людей, которые не словом, а делом доказали, как могут учиться, работать, служить и добиваться успеха сыны казахского народа".Султан Камалетдинов

На родине героя в городе Акколь Акмолинской области память Героя Советского Союза почтили главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Талгат Койбаков, аким Аккольского района Юрий Курушин, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, внук героя – подполковник запаса Келден Нурмагамбетов.

военные почтили память Сагадату Нурмагамбетову

Фото: пресс-служба Минобороны

В Алматы начальник Департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев с военнослужащими Алматинского регионального гарнизона побывал у дома, где жил Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Здесь у мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Памятник Сагадату Нурмагамбетову

Фото: пресс-служба Минобороны

В тот же день мероприятия состоялись в Военном институте Сухопутных войск в Алматы, носящем имя героя, в Усть-Каменогорском, Гвардейском гарнизонах и других учреждениях Вооруженных сил.

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