Экс-аким района в Алматы получил новую должность

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления городских активов города Алматы назначен Сайран Сайфеденов, сообщает Zakon.kz.

Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государтвенный педогагический университет им. Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.



Трудовую деятельность начал в 1997 году. Занимался вопросами кадровой работы в аппарате акима Алмалинского района города Алматы, а также в аппарате акима Алматы, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района Алматы, акима Наурызбайского района города.

В разные годы работал заместителем руководителя Управления занятости и социальных программ, Управления социального благосостояния Алматы.

С 2019 года до назначения на должность руководителя Управления городских активов занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

Ранее Бейбута Шаханова назначили руководителем аппарата акима Алматы.