Экс-аким района в Алматы получил новую должность
Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государтвенный педогагический
университет им. Абая, Алматинский университет непрерывного образования,
Казахский университет путей и сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1997 году. Занимался вопросами кадровой работы в аппарате акима Алмалинского района города Алматы, а также в аппарате акима Алматы, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района Алматы, акима Наурызбайского района города.
В разные годы работал заместителем руководителя Управления занятости и социальных программ, Управления социального благосостояния Алматы.
С 2019 года до назначения на должность руководителя Управления городских активов занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.
Ранее Бейбута Шаханова назначили руководителем аппарата акима Алматы.