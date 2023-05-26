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Экс-аким района в Алматы получил новую должность

Сайран Сайфеденов назначен руководителем Управления городских активов Алматы Фото: акимат Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления городских активов города Алматы назначен Сайран Сайфеденов, сообщает Zakon.kz.

Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государтвенный педогагический университет им. Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения. 

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Занимался вопросами кадровой работы в аппарате акима Алмалинского района города Алматы, а также в аппарате акима Алматы, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района Алматы, акима Наурызбайского района города.

В разные годы работал заместителем руководителя Управления занятости и социальных программ, Управления социального благосостояния Алматы.

С 2019 года до назначения на должность руководителя Управления городских активов занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

Ранее Бейбута Шаханова назначили руководителем аппарата акима Алматы.

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