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Законодательство РК

Иностранец пытался незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в вагоне грузового поезда

Иностранец пытался незаконно пересечь границу Казахстана с Россией Фото: пресс-служба КНБ РК
17 мая в Северо-Казахстанской области пограничники задержали иностранца при попытке пересечь границу с Россией в вагоне грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента Пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области, при попытке незаконного пересечения границы с Российской Федерацией наряд отделения железнодорожного пограничного контроля "Булаево" задержал иностранца.

Иностранец пытался незаконно пересечь границу Казахстана с Россией

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Нарушитель государственной границы был выявлен в ходе проведения пограничного контроля в верхней части вагона грузового поезда. Задержанный был привлечен к административной ответственности по ст. 514 КоАП", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее в результате проверки на казахстанско-китайской границе с нарушителей взыскали около 50 млрд тенге.

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Карина Мусабаева
КНБ Северо-Казахстанская область
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