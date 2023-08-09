Пятеро иностранцев пытались незаконно попасть в Евросоюз через Казахстан и Россию

Пограничники КНБ РК задержали пятерых иностранцев при попытке незаконно пересечь государственную границу Казахстана с Россией. Задержанные пытались попасть в Евросоюз, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба КНБ РК 9 августа сообщила о задержании пяти иностранных граждан при попытке незаконно пересечь границу Казахстана с Россией.

По данным ведомства, иностранцев задержали еще 4 августа. Они пытались обойти пункты пропуска и попасть в Россию, но не смогли обмануть бдительность пограничников Департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области.

В правоохранительном ведомстве выяснили, что иностранцы прибыли в Казахстан на самолете в качестве туристов. Однако вместо осмотра местных достопримечательностей они решили незаконно пересечь границу с Россией. По предварительным сведениям, конечной целью "путешественников" были страны Евросоюза, куда они направлялись в поисках лучшей жизни.

"Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан", – говорится в сообщении КНБ РК.

В мае сотрудники КНБ задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в вагоне грузового поезда.