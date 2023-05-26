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Женис Касымбек встретился с жителями ЖМ "Агрогородок"

Женис Касымбек встретился с жителями "Агрогородок" Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек 26 мая на своей странице в Instagram рассказал о поднятых вопросах на встрече с жителями жилого массива "Агрогородок".

Градоначальник уточнил, что проведена плодотворная встреча с жителями жилого массива "Агрогородок" (район Сарыарка).

Женис Касымбек встретился с жителями

Фото: gov.kz

"Жители поднимали вопросы по строительству дорог и тротуаров, инженерным сетям, освещению, установке камер видеонаблюдения, сносу аварийного ветхого жилья, газификации и т.д. Вопросов достаточно, но они решаемые. Вместе с жителями определяем первоочередность задач и согласно графику будем поэтапно развивать ЖМ "Агрогородок".Женис Касымбек
Женис Касымбек встретился с жителями

Фото: gov.kz

К примеру, жители поднимали вопросы по газификации.

"ЖМ "Агрогородок" газифицирован, но есть так называемые "белые пятна", по ним в текущем году завершим рабочий проект, в следующем году начнем строительство сетей и будем подключать оставшиеся дома к газу. Также есть вопросы по сносу. В следующем году планируем снести три дома в данном ЖМ. Всего же по городу более 200 аварийных домов. В ближайшие три года планируем построить от 2,5 до 3 тыс. квартир для жителей аварийного ветхого жилья".Женис Касымбек
Женис Касымбек встретился с жителями

Фото: gov.kz

Также есть вопросы по водоснабжению: за счет новой станции питьевой воды (НФС-3) частично снимем вопрос в июне текущего года, в августе же дадим более 100 тыс. кубометров воды в сутки.

Женис Касымбек встретился с жителями

Фото: gov.kz

С учетом сезона благоустройства в районах также ведутся работы по строительству дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств.

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