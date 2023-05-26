КГД напомнил предпринимателям о необходимости перепрограммировать ККМ

Комитет государственных доходов сообщил о необходимости перехода предпринимателей на новый Протокол передачи данных с онлайн ККМ на сервера операторов фискальных данных версии 2.0.2, сообщает Zakon.kz.

В КГД рассказали о преимуществах протокола 2.0.2:

Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающей 1 000 МРП (3 450 000 тенге), будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры;

добавлен новый тип платежа – мобильный платеж;

возможность отображения наименования товара.

В комитете отметили, что предпринимателям для соблюдения налогового законодательства необходимо проверить онлайн-ККМ на соответствие Протоколу версии 2.0.2.

"В случае, если онлайн ККМ работает на иных протоколах, отличных от Протокола 2.0.2, необходимо заблаговременно перепрограммировать онлайн ККМ на Протокол версии 2.0.2. Также сообщаем, что в рамках проводимой работы по всеобщему переходу на Протокол 2.0.2 с 1 июня 2023 года планируется блокировка Протокола версии 1.2.3. После чего в течение 72 часов ККМ будет функционировать в автономном режиме. По истечении 72 часов ККМ не будет передавать данные в ОФД", – пояснили в КГД.

Также в ведомстве напомнили, что согласно Кодексу "Об административных правонарушениях", невыдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека либо выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу влечет предупреждение либо штраф в случае повторного деяния в течение года.



