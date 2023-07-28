В КГД напомнили о необходимости перепрограммировать ККМ на новый протокол до 1 августа

В Комитете государственных доходов напомнили предпринимателям о необходимости перевести работу контрольно-кассовым машин (ККМ) на новый Протокол передачи данных с онлайн-ККМ на сервера ОФД, сообщает Zakon.kz.

В КГД рассказли о преимуществах нового Протокола 2.0.2:

Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающим 1000 МРП (3 450 000 тенге), будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры. Добавлен новый тип платежа – Мобильный платеж. Возможность отображения наименования товара в фискальном чеке.

В комитете также отметили, что для соблюдения налогового законодательства предпринимателям необходимо проверить онлайн-ККМ на соответствие Протокола версии 2.0.2.

"В случае, если онлайн-ККМ работает на иных Протоколах, отличных от Протокола 2.0.2, необходимо заблаговременно перепрограммировать онлайн-ККМ на Протокол версии 2.0.2. Также сообщаем, что в рамках проводимой работы по всеобщему переходу на Протокол 2.0.2 с 1 августа 2023 года планируется блокировка Протокола версии 1.2.5.", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в КГД напомнили, что согласно Кодексу "Об административных правонарушениях", невыдача чека ККМ или товарного чека либо выдача чека ККМ или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу влечет предупреждение, а в случае совершения повторного деяния в течение года после наложения – штраф: на субъектов малого предпринимательства в размере 20 МРП (69 000 тенге в 2023 году), на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП (103 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 40 МРП (138 000 тенге).



