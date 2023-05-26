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Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%, сообщает Zakon.kz.

Решение сохранить базовую ставку принял Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п", – говорится в сообщении. 

5 декабря 2022 года в Национальном банке Казахстана сообщили о повышении базовой ставки с 16% до 16,75%. С этого времени базовая ставка не менялась. 

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