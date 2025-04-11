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Финансы

Нацбанк, как и ожидали эксперты, сохранил базовую ставку

Сохранил базовую ставку, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 13:44 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых.
"Годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в первом квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении", – сообщили в Нацбанке.

Тем не менее в месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая (0,9%) и сезонно очищенная инфляция (1%), отметили в Нацбанке.

"Однако текущая инфляция в среднем за январь-март с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос", – добавили в монетарном регуляторе.

Как отметил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, внешнее инфляционное давление сохраняется на фоне высоких цен на мировых продовольственных рынках и высокой инфляции в ключевом партнере – России.

"Значительно растет неопределенность в целом по миру ввиду новой торговой политики США. Это оказывает влияние на нефтяные котировки, фондовые и торговые рынки", – сказал в ходе брифинга Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка также добавил, что баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов и проинфляционные тенденции во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений.

Ассоциация финансистов Казахстана ранее сообщала, что 75% опрошенных экспертов финансового рынка ожидали сохранения базовой ставки на уровне 16,5%.

Аналитики BCC Invest также прогнозировали, что Нацбанк оставит ставку без изменений. Они отметили, что одной из ключевых задач регулятора является поддержание ценовой стабильности, которая напрямую связана с инфляцией. По их мнению, наблюдается риск увеличения доли продовольственной инфляции в общей динамике, что указывает на усиление инфляционного давления.

"Если подобный тренд продолжится, он может привести к усилению инфляционных ожиданий и снижению реальных доходов граждан, что потребует от регулятора более решительных мер", – добавили эксперты.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

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Айсулу Омарова
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