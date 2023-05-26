В Казахстане расширят возможность применения "tах free" для иностранцев и продлят его действие

КГД МФ РК подготовил поправки в Правила и срок реализации пилотного проекта по компенсации суммы НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, за исключением вывоза товаров через территории государств-членов ЕАЭС (пилотный проект "tах free"), сообщает Zakon.kz.

В частности, продляются сроки реализации проекта до 31 декабря 2024 года включительно и распространяются на правоотношения, возникшие с 15 августа 2019 года.

В месте с тем расширяется география применения возврата НДС для иностранцев, в список городов добавлен Шымкент.

Теперь пилотный проект "tах free" будет реализовываться в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан на основании договора об участии в пилотном проекте, заключенного между оператором системы "tах free" и субъектом торговой деятельности в системе "tах free".

Предусматривается, что покупатель до прохождения пунктов пропуска через Государственную границу РК, расположенных в зданиях международных аэропортов указанных городов, предъявляет к таможенному осмотру приобретенные товары, документы (чеки) "tах free", чеки контрольно-кассовой машины, документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства, и посадочный талон.

После прохождения процедуры осмотра товаров уполномоченным должностным лицом органа госдоходов и паспортного контроля в международных аэропортах иностранец предоставляет документ (чек) "tах free" с отметкой (личная номерная печать) о проведении осмотра органа госдоходов оператору системы "tах free" через специальный почтовый ящик "tах free", расположенный в зоне посадки международных аэропортов, или иным способом доставки (почтовая связь).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 8 июня.

Tax free – это возврат налога на добавленную стоимость с покупки, которую совершил турист в Казахстане. Иностранцам компенсируют сумму НДС при вывозе за пределы территории ЕАЭС товаров на сумму не менее 20 МРП (69 000 тенге), купленных в РК.