В Казахстане продлили пилотный проект "такс фри" еще на один год

Министр финансов утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по компенсации суммы НДС физическим лицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (пилотный проект "такс фри"), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что с целью развития въездного туризма и увеличения товарооборота субъектов бизнеса с привлечением иностранных туристов в Казахстане продолжена реализация Пилотного проекта "Такс фри" до 31 декабря 2025 года.

Пилот определяет порядок компенсации суммы НДС туристам при вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС не продовольственных и не подакцизных товаров с суммой не менее 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).

Пилотный проект реализуется в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан.

Участниками пилота являются:

субъект торговой деятельности в системе "такс фри";

оператор системы "такс фри" — компания "Global Blue";

органы государственных доходов.

Компенсация иностранному туристу суммы НДС производится при соблюдении одновременно следующих условий:

иностранное государство не является государством-членом Евразийского экономического союза;

покупателем предъявлен документ (чек) "такс фри", заполненный надлежащим образом и содержащий отметку (личная номерная печать) органа государственных доходов;

общая стоимость приобретенных покупателем товаров, отраженных в документах (чеках) "такс фри", составляет не менее 20 МРП;

покупателем осуществлен вывоз приобретенных им товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением вывоза товаров через территории государств-членов Евразийского экономического союза) через пункт пропуска Государственной границы РК, расположенный в здании международных аэропортов городов Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан, что подтверждается отметкой (личная номерная печать) органа государственных доходов на документе (чеке) "такс фри";

с даты оформления документа (чека) "такс фри" прошло не более трех месяцев, не включая месяц оформления.

Оператор системы "такс фри" осуществляет компенсацию суммы налога на добавленную стоимость покупателю в безналичной форме путем перевода денежных средств на банковский счет, или кредитную карту или счет мобильного кошелька.

Сумма налога на добавленную стоимость, компенсируемая покупателю, определяется как сумма НДС, исчисленная субъектом торговой деятельности — при реализации товаров покупателю и уплаченная таким лицом в составе цены товаров, уменьшенная на стоимость услуги по компенсации суммы налога на добавленную стоимость, определенную оператором системы "такс фри".

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует по 31 декабря 2025 года.