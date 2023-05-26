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В Сети обсуждают фигуру дочери Баян Алагузовой

В Сети обсуждают лишний вес дочери Баян Алагузовой Фото: Instagram/aiaru_bb
Младшая дочь Баян Алагузовой Айару Бакытбек на последних фото в Instagram поправилась. Подписчики девушки бурно обсуждают внешние изменения, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Айару Бакытбек уже не одну неделю обсуждают ее фигуру. В комментариях к последним фото пользователи Instagram не жалеют дочь казахстанской знаменитости.

  • Полненькая.
  • Тортики не пошли на пользу.
  • Похудеть надо.

Но есть все же и те, кто поддержал Айару:

  • Что-то читаю, у всех прям комплексы по поводу фигуры, еще хотите навязать их молодой девушке.
  • Зато она в Таиланде, а вы нет.
  • Не нравится, не смотрите! Вас заставляют? А она красотка.
  • Нет такого правила, что у всех женщин в этом мире должна быть осиная талия. Главное, чтобы ей было комфортно в своем весе.

Между тем сама Баян восхищается дочкой под каждым постом.

"Красивая красота!" – под последними фото комментирует Баян Алагузова.

Стоит отметить, 19-летняя Айару является одной из двух детей известного продюсера Баян Алагузовой. В 14 лет она получила визу в США и с тех пор продолжает учиться за границей.

Ранее Баян Алагузова призналась, кто из дочерей ее любимица.

Карина Мусабаева
Алагузова Баян Казахстан
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