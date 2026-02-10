#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности

Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 04:30 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, опубликовала на своей странице в Instagram новую серию необычных фото, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего снимки привлекли внимание подписчиков необыкновенно изысканным образом самой девушки.

Они отметили удивительную красоту блогера в комментариях и даже оставили интересные предположения насчет "интересного положения" девушки:

  • Айсауле, вы красавица!
  • Похоже, что беременна четвертым ребенком.
  • Кто сказал, что у него трое детей?
  • Бесподобны.
  • Беременна.

Сама Айсауле Бакытбек не ответила на предположения фолловеров.

Ранее 52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет.

Аксинья Титова
