Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, опубликовала на своей странице в Instagram новую серию необычных фото, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего снимки привлекли внимание подписчиков необыкновенно изысканным образом самой девушки.
Они отметили удивительную красоту блогера в комментариях и даже оставили интересные предположения насчет "интересного положения" девушки:
- Айсауле, вы красавица!
- Похоже, что беременна четвертым ребенком.
- Кто сказал, что у него трое детей?
- Бесподобны.
- Беременна.
Сама Айсауле Бакытбек не ответила на предположения фолловеров.
Ранее 52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет.
