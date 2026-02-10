Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности

Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, опубликовала на своей странице в Instagram новую серию необычных фото, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего снимки привлекли внимание подписчиков необыкновенно изысканным образом самой девушки.

Они отметили удивительную красоту блогера в комментариях и даже оставили интересные предположения насчет "интересного положения" девушки:

Айсауле, вы красавица!

Похоже, что беременна четвертым ребенком.

Кто сказал, что у него трое детей?

Бесподобны.

Беременна.

Сама Айсауле Бакытбек не ответила на предположения фолловеров.

Ранее 52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет.