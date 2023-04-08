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Баян Алагузова призналась, кто из дочерей ее любимица

призналась, кто из дочерей ее любимица Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова ответила на несколько вопросов о своих дочерях. В частности призналась, кто из них ее любимица, сообщает Zakon.kz.

Видео с импровизированным интервью опубликовали в Instagram сами девушки - Айару и Айсауле.


В кадре они сидят на полу, а их мама, сидя на диване, отвечает голосу за кадром.

  • Из-за кого чаще вызывали в школу?
  • На кого больше тратила денег?
  • Кого было сложнее родить?
  • Кто чаще обижается?
  • Кто чаще вас обманывает?
  • Кто любимчик?

В комментарии под видео, Айсауле спрашивает подписчиков, есть любимчик среди детей у ваших родителей?

В конце марта Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении.

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