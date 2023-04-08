Баян Алагузова призналась, кто из дочерей ее любимица
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова ответила на несколько вопросов о своих дочерях. В частности призналась, кто из них ее любимица, сообщает Zakon.kz.
Видео с импровизированным интервью опубликовали в Instagram сами девушки - Айару и Айсауле.
В кадре они сидят на полу, а их мама, сидя на диване, отвечает голосу за кадром.
- Из-за кого чаще вызывали в школу?
- На кого больше тратила денег?
- Кого было сложнее родить?
- Кто чаще обижается?
- Кто чаще вас обманывает?
- Кто любимчик?
В комментарии под видео, Айсауле спрашивает подписчиков, есть любимчик среди детей у ваших родителей?
В конце марта Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении.
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