Баян Алагузова призналась, кто из дочерей ее любимица

Казахстанский продюсер Баян Алагузова ответила на несколько вопросов о своих дочерях. В частности призналась, кто из них ее любимица, сообщает Zakon.kz.

Видео с импровизированным интервью опубликовали в Instagram сами девушки - Айару и Айсауле.





В кадре они сидят на полу, а их мама, сидя на диване, отвечает голосу за кадром.

Из-за кого чаще вызывали в школу?

На кого больше тратила денег?

Кого было сложнее родить?

Кто чаще обижается?

Кто чаще вас обманывает?

Кто любимчик?

В комментарии под видео, Айсауле спрашивает подписчиков, есть любимчик среди детей у ваших родителей?

В конце марта Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении.