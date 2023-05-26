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Нацбанк рассматривает снижение базовой ставки во втором полугодии 2023 года

национальный банк, базовая ставка Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов рассказал, при каких условиях может быть снижена базовая ставка во втором полугодии 2023 года, передает Zakon.kz.

Несмотря на повышение прогноза по инфляции в текущем году, во втором полугодии Нацбанк РК при определенных условиях может приступить к снижению базовой ставки, об этом на пресс-брифинге сообщил Галымжан Пирматов.

"Мы каждый раз принимаем решение на основании наших данных, прогнозов и очень важный ключевой фактор – это соответствие фактических данных по инфляции нашим прогнозам. Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за устойчивой частью инфляции, так называемой базовой инфляцией. Если она продолжит снижение, и мы убедимся, что косвенный эффект от повышения цен на ГСМ и ЖКХ не такой большой, мы постепенно, осознанно, будем подходить к тому, чтобы снижать базовую ставку".Галымжан Пирматов

Он добавил, что если фактическая динамика инфляции будет соответствовать прогнозам и ожиданиям Нацбанка, то уже во второй половине года регулятор может начать снижать базовую ставку.

"Пока, как я сказал ранее, непосредственно во время следующего решения, снижение базовой ставки мы оцениваем как невысокое", – отметил Галымжан Пирматов.

Следующее плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет озвучено 5 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%.

По данным регулятора, инфляционные ожидания в Казахстане остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% против 16,5% в марте. Частично отразились на ожиданиях планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ.

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