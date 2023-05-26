Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане определен новый размер черты бедности.
- В Правилах учета и дальнейшего использования имущества, поступившего в собственность государства по отдельным основаниям предусмотрели передачу денег и имущества Фонду поддержки инфраструктуры образования.
- Министерство труда утвердило Критерии определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения граждан.
- Утвержден порядок передачи имущества государственных служащих в доверительное управление.
- Минздрав определил алгоритмы внесения изменений и дополнений в ряд своих информационных систем.
- Методические рекомендации акиматам по разработке программы по управлению коммунальными отходами разработало министерство экологии.
- Сокращен перечень документов для получения туроператором субсидий за иностранных туристов: из него исключили пассажирский купон.
- Пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары будут устанавливать ежеквартально.
- Изменены правила ведения бухгалтерского учета.
- 62 школы построят на деньги коррупционеров: министерство просвещения утвердило перечень объектов.
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