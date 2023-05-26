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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане определен новый размер черты бедности.
  • В Правилах учета и дальнейшего использования имущества, поступившего в собственность государства по отдельным основаниям предусмотрели передачу денег и имущества Фонду поддержки инфраструктуры образования.
  • Министерство труда утвердило Критерии определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения граждан.
  • Утвержден порядок передачи имущества государственных служащих в доверительное управление.
  • Минздрав определил алгоритмы внесения изменений и дополнений в ряд своих информационных систем.
  • Методические рекомендации акиматам по разработке программы по управлению коммунальными отходами разработало министерство экологии.
  • Сокращен перечень документов для получения туроператором субсидий за иностранных туристов: из него исключили пассажирский купон.
  • Пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары будут устанавливать ежеквартально.
  • Изменены правила ведения бухгалтерского учета.
  • 62 школы построят на деньги коррупционеров: министерство просвещения утвердило перечень объектов.

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Элина Черногрицкая
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