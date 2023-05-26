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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в законодательстве за неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

В Правилах учета и дальнейшего использования имущества, поступившего в собственность государства, по отдельным основаниям предусмотрели передачу денег и имущества Фонду поддержки инфраструктуры образования.

В Казахстане определен новый размер черты бедности.

Министерство труда утвердило Критерии определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения граждан.

Утвержден Порядок передачи имущества государственных служащих в доверительное управление.

Минздрав определил алгоритмы внесения изменений и дополнений в ряд своих информационных систем.

Методические рекомендации акиматам по разработке программы по управлению коммунальными отходами разработало Министерство экологии.

Сокращен перечень документов для получения туроператором субсидий за иностранных туристов.

Пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары будут устанавливать ежеквартально.

Изменены правила ведения бухгалтерского учета.

62 школы построят на деньги коррупционеров: Министерство просвещения утвердило перечень объектов.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
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