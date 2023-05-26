На большей части Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на юго-западе, востоке и юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков.

По Казахстану – усиление ветра, на западе – пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской, на востоке, в центре Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.