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В Казахстане разработали национальный план по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью

В Казахстане разработали Нацплан по улучшению качества жизни инвалидов Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты разработало Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

План включает в себя 47 мероприятий на 2023-2025 годы.

К примеру, предусматривается проведение мониторинга охвата ранним скринингом детей на выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности:

  • неонатальным скринингом для диагностики у новорожденных фенилкетонурии и врожденного гипотиреоза с целью их раннего выявления и лечения;
  • офтальмологическим скринингом недоношенных новорожденных для выявления ретинопатии;
  • аудиологическим скринингом новорожденных и детей раннего возраста (до трех лет);
  • скринингом психофизического развития детского населения в возрасте до трех лет с целью выявления группы детей с риском отставания в психофизическом развитии.

Также предлагается вовлекать пациентов в программу управления хроническими заболеваниями, в частности, обучать пациентов самоменеджменту.

Вместе с тем планируется расширение сети специальных организаций образования и кабинетов поддержки инклюзии в дошкольных организациях и организациях среднего образования, а также создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных организациях, общеобразовательных школах, колледжах и вузах.

Нацплан также предусматривает:

  1. Выработку предложений по формированию предельных цен на предоставляемые технические средства реабилитации.
  2. Выработку предложений по обеспечению лиц с инвалидностью современными протезно-ортопедическими средствами.
  3. Выработку предложений по формированию парков технических средств реабилитации.
  4. Проработку вопроса по развитию сети реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.
  5. Проработку вопроса создания центров дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Кроме того, планируется выработать предложения по пересмотру предоставления услуг индивидуальных помощников, социальных работников для лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг на дому, развивать институт волонтерства.

Вместе с тем предлагается повысить статус социальных работников и проводить их аттестацию.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 июня.

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