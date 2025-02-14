#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.88
518.59
5.44
Право

Бюджетные средства направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 09:39 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 11 февраля 2025 года утвердило Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2025 год местными бюджетами на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено, что целевые текущие трансферты на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане используются на:

  • обеспечение лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida";
  • увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники);
  • санаторно-курортное лечение детей с ментальными нарушениями.

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2025 год на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан используются по бюджетной подпрограмме 105 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан".

Администратор республиканской бюджетной программы производит перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на основании индивидуального плана финансирования.

При поступлении средств от администраторов бюджетных программ местные исполнительные органы осуществляют комплекс мероприятий по:

  • обеспечению лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida", увеличению норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники);
  • санаторно-курортному лечению детей с ментальными нарушениями.

Акимы областей, городов республиканского значения, столицы по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют администратору республиканской бюджетной программы отчеты о достигнутых результатах за счет использования выделенных целевых текущих трансфертов.

Постановление вводится в действие с 24 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Как будут проверять правильность оформления одобрения типа транспортного средства
Право
09:23, Сегодня
Как будут проверять правильность оформления одобрения типа транспортного средства
Новый вид мошенничества с использованием ИИ: что делать, если "украли"... вас
Право
17:58, 13 февраля 2025
Новый вид мошенничества с использованием ИИ: что делать, если "украли"... вас
Новые виды медицинских скринингов будут проходить казахстанцы
Право
16:18, 13 февраля 2025
Новые виды медицинских скринингов будут проходить казахстанцы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: