Бюджетные средства направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

Правительство постановлением от 11 февраля 2025 года утвердило Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2025 год местными бюджетами на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено, что целевые текущие трансферты на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане используются на:

обеспечение лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida";

увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники);

санаторно-курортное лечение детей с ментальными нарушениями.

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2025 год на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан используются по бюджетной подпрограмме 105 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан".

Администратор республиканской бюджетной программы производит перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на основании индивидуального плана финансирования.



При поступлении средств от администраторов бюджетных программ местные исполнительные органы осуществляют комплекс мероприятий по:

обеспечению лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida", увеличению норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники);

санаторно-курортному лечению детей с ментальными нарушениями.

Акимы областей, городов республиканского значения, столицы по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют администратору республиканской бюджетной программы отчеты о достигнутых результатах за счет использования выделенных целевых текущих трансфертов.

Постановление вводится в действие с 24 февраля 2025 года.