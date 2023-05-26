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Мужчину и лошадь убило молнией в СКО

Мужчину и лошадь убило молнией в СКО Фото: polisia.kz
В Северо-Казахстанской области в степи между селами Дайындык и Ленинское обнаружили мертвыми мужчину и лошадь, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об этом поступило в полицию 25 мая.   

"31-летний мужчина работал пастухом и пас скот на пастбище", – прокомментировали в пресс-службе ДП СКО. 

Полицейские установили, что в них попал разряд молнии. Мужчина и его лошадь скончались на месте.

Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Текели 24 мая девочка забралась в трансформаторную подстанцию, когда играла в прятки, и получила удар током. Ее госпитализировали. 

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