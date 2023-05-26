Курсы валют на выходные дни 27-28 мая

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой биржа (KASE) на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,47 тенге, снизившись на 1,04 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,56 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 478,38 тенге (-1,99).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем 26 мая в Китайской Народной Республике.