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Курсы валют на выходные дни 27-28 мая

торги на бирже Фото: pixabay
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой биржа (KASE) на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,47 тенге, снизившись на 1,04 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,56 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 478,38 тенге (-1,99).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем 26 мая в Китайской Народной Республике.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-445,5 тенге, евро – по 477-482,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

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Лариса Черненко
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