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Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам вечерних торгов на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,84 тенге, снизившись на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,86 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс также снизился составил 498,52 тенге (-3,29).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,78 тенге (-0,90).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-464,5 тенге, евро – по 498,5-504,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

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Лариса Черненко
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