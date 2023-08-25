Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 августа

Фото: Zakon.kz

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам вечерних торгов на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,84 тенге, снизившись на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: