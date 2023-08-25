Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 августа
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам вечерних торгов на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,84 тенге, снизившись на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,86 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс также снизился составил 498,52 тенге (-3,29).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,78 тенге (-0,90).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-464,5 тенге, евро – по 498,5-504,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.
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