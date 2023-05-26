Запрет на рекламу азартных игр: зачем это и кому выгодно

В Казахстане обсуждают введение новых правил регулирования легального игорного бизнеса. Журналисты Turanpress.kz выяснили, кому может быть выгодно загнать целую индустрию в офшоры, передает Zakon.kz.

С 1 апреля 2007 года в Казахстане в соответствии с принятым законом "Об игорном бизнесе" работа казино и залов игровых автоматов запретили за исключением двух зон: южной – в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища – и северной – в Щучинском районе Акмолинской области. Тогда же в крупных городах повально стали открываться покерные клубы, причем в квартирах, подвалах ЖК и даже в VIP-помещениях ночных клубов, и, естественно, нелегально.

Спустя время необходимость в организации опасного бизнеса оффлайн-формата исчезла, появились онлайн-казино, на первый взгляд кажущиеся безобидными мобильными играми. Открылось новое дыхание у букмекерских контор.

Примечательно, что все эти организации отчисляют в бюджет страны налоги и несут обязательства по социально ответственной игре. Основные требования – это запрет на участие в азартных играх несовершеннолетних и предоставление нелегальных услуг.

"В Казахстане игорный сектор отчисляет от 10% своей прибыли на спонсорство и благотворительность. Например, в 2022 году национальная лотерея "Сәтті жұлдыз" перечислила на развитие массового спорта 3,6 млрд тенге, букмекеры – также более 3 млрд тенге. Помимо того, они спонсируют профессиональные спортивные клубы, трансляции спортивных мероприятий и различные проекты по продвижению творческих талантов", – отмечают авторы.

К слову, европейские и американские участники азартного рынка вообще не скрывают своего генерального спонсорства профессионального спорта. Так, почти все британские футбольные клубы ежегодно получают от 5 до 7 млн евро от букмекеров на содержание и развитие.

Помимо этого, крупнейшие беттинговые компании мира состоят в ассоциации NCPGambling, созданной с целью защиты игроманов от гемблинг-зависимости. Учитывая многолетний опыт других стран и схожие проблемы с относительно молодым казахстанским беттинг-рынком, борьба с игроманией на основе запретов и ограничений обречена на провал. И власти прекрасно осознают, что запретить игровой бизнес полностью – затея не только опасная, но и невыгодная.

Сейчас Министерство культуры и спорта Казахстана обсуждает идею запретить игорной индустрии рекламу и размещение объектов в общественных местах. С такой инициативой неоднократно выступали и депутаты Мажилиса. Однако, скорее всего, это будет лишь косметической мерой, которая удовлетворит некоторую часть населения и спровоцирует другую, что в перспективе приведет к еще большему росту нелегальной "игорки".

"Тысячи нелегальных сайтов иностранных онлайн-казино и букмекеров наносят огромный урон интересам как наших клиентов, так и лицензированного игорного бизнеса Казахстана. На то он и нелегальный бизнес, чтобы нарушать законодательство. Вот почему от различных норм, ограничивающих нелегалов, чаще всего страдает лишь законопослушный бизнес. Онлайн-букмекеры и интернет-казино, зарегистрированные где-то в офшорных зонах за тысячи километров от Казахстана, не платят налоги и часто обманывают клиентов", – сказал в одном из интервью руководитель СРО букмекеров Галымжан Дуамбеков.

Отдельные претензии у общественности вызывает национальная лотерея, которая с 2016 года законодательно завязана на едином операторе. В лотерею в Казахстане запрещено играть несовершеннолетним, не в интересах самой индустрии допускать в игру лиц до 18 лет, потому что чревато санкциями.

В целях недопущения организации и работы подпольных казино, игорных залов и игровых автоматов территориальными подразделениями Агентства по финмониторингу проводятся встречи на площадке Нацпалаты "Атамекен" с владельцами ТРЦ, ТД, а также представителями АО "Сәтті Жұлдыз" и ТОО "Lotomatic", где их предупреждают об уголовной ответственности за сдачу помещений под незаконный игорный бизнес.

Немного статистики. С 2016 по 2022 год Служба экономических расследований выявила и ликвидировала в Казахстане 133 незаконных казино и 897 игорных залов, а к ответственности привлекли 988 лиц. Помимо этого, из нелегального оборота изъяли почти 4 тыс. игровых автоматов.

Если посмотреть на статистику регионов по закрытым игорным заведениям, то можно сделать выводы, что наиболее азартные потребители услуг казино – это жители Карагандинской области, поскольку из 133 подпольных казино – 28 работали именно там. По незаконным игорным залам лидирует Алматы – 195, затем идет Туркестанская область – 142 зала, а на третьем месте – Шымкент – 91 зал. Также больше всего изъятых игровых автоматов пришлось на Алматы – 1522, Астана – 768 и Карагандинская область – 308.

Наименее азартными в Казахстане можно считать жителей Северо-Казахстанской области. Общее число ликвидированных подпольных заведений, залов и автоматов за шесть лет составило всего 19.