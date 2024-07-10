Запрет рекламы азартных игр: изучаем зарубежный опыт

В Казахстане принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, госинспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Закон, подписанный президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, внедряет ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. В частности, запрещается наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

В связи с этими законодательными нововведениями возникает резонный вопрос: а как регулируют рекламу азартных игр за границей?

В Великобритании рекламу азартных игр регулирует Закон об азартных играх 2005 года и Закон о лицензировании и рекламе 2014 года. Помимо этих законов также применяются стандарты общего маркетинга и широковещательной рекламы.

Основные нормативные положения по рекламе:

избегать нацеливания рекламных кампаний на людей младше 18 лет, особенно в отношении веб-сайтов футбольных клубов;

запрет на размещение логотипов азартных игр на одежде для детей и подростков;

четкие и прозрачные условия, особенно для бонусов;

избегать рекламы, нацеленной на проблемных (зависимых) игроков.

В Италии согласно Указу "О достоинстве" (законодательный декрет №87, принятый в 2018 году) запрещается практически весь маркетинг азартных игр, в том числе любая реклама азартных игр на телевидении, радио, в прессе и в социальных сетях.

В Дании реклама гемблинга регулируется Законом об азартных играх 2010 года, Законом о маркетинговой практике, Законом о радио- и телевещании, а также нормативными положениями.

Для рекламы азартных игр в Дании такие требования:

в рекламе должны быть показаны реальные шансы на выигрыш;

игры должны рекламироваться, как развлечение, а не способ заработка;

в рекламе нельзя использовать знаменитостей, которые рассказывают, что азартные игры помогли им добиться успеха;

маркетинговая компания не может быть нацелена на людей младше 18 лет.

В марте 2019 года Управление по азартным играм Дании запустило новый рекламный кодекс поведения.

Организаторы азартных игр должны избегать телерекламы в то время, когда телевизор смотрят дети и подростки. Реклама азартных игр не должна показываться рядом с рекламой кредитов. Также в любой рекламе должно быть упоминание об ответственной игре и телефоны горячей линии поддержки.

В Нидерландах Законом об удаленных азартных играх запрещена реклама в большинстве СМИ, в том числе на телевидении, радио и в печати. При этом разрешается размещать таргетированную рекламу (реклама в потоковых сервисах по запросу, социальных сетях и посредством прямой почтовой рассылки) в случае, если оператор сможет ограничить доступ к такой рекламе молодежи в возрасте до 24 лет.

В Российской Федерации установлен частичный запрет на рекламу гемблинга – реклама разрешена только на телевидении и радио с 10 вечера до 7 утра, а также в локациях, где проводятся азартные игры (ст. 27 Федерального Закона "О рекламе").

В Эстонии в соответствии с Законом "О рекламе" наружная реклама букмекерских контор, тотализаторов, ставок и др. запрещена, за исключением случаев, когда они публикуются вместе с объявлением спонсора. Однако, разрешена в местах расположения букмекерской конторы, тотализатора, и др.; на бортах круизных лайнеров и самолетов; в зданиях аэропортов.

В Польше Законом "Об азартных играх" запрещена реклама букмекерских контор, тотализаторов, ставок, карточных игр и др. на телевидении и радио с 6:00 до 22:00, за исключением рекламы во время спортивного мероприятия за счет спонсора мероприятия.

В Португалии на рекламу гемблинга установлен частичный запрет:

реклама должна содержать предупреждающие сообщения с явным указанием "18+";

реклама не должна быть нацелена на "уязвимых людей";

запрещен показ рекламы азартных игр с 07:00 до 22:30 по телевидению и радио;

рекламодатели обязаны ограничивать доступ несовершеннолетних к социальным сетям, рекламирующим азартные игры.

Отметим, что в Казахстане было проведено исследование на тему количества зависимых игроманов, сообщила старший эксперт Института экономических исследований (ERI) Айдана Байканова.

При исследовании 127 центров реабилитации зависимых лиц выявлено, что в среднем в каждый такой центр (рехаб) по проблеме игромании обратились 110 человек, впоследствии получившие диагностику и прошедшие процедуру реабилитации с диагнозом "лудомания".

Таким образом, запрет на наружную рекламу азартных игр практикуется в различных странах и может быть взят на вооружение в борьбе с лудоманией в Казахстане, считает эксперт.

В конце остается добавить, что законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности в РК был обнародован еще в апреле 2024 года. Ключевым моментом закона авторы считают минимизацию наружной рекламы азартных игр. По словам руководителя рабочей группы депутата Елнура Бейсенбаева, казахстанцы, особенно молодежь, не должны постоянно сталкиваться на улицах с заманчивыми картинками о якобы легком заработке на ставках и рулетках.