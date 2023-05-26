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В Жетысуской области судья ездил на автомобиле без номеров

В Жетысуской области судья катался на автомобиле без номеров Фото: Zakon.kz
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором водитель разъезжает на машине без государственных регистрационных знаков. В мужчине опознали председателя Кербулакского районного суда Жетысуской области Марата Жукенова, сообщает Zakon.kz.

Автор видео обращается к нему с вопросом, почему тот ездит без номеров, но вразумительного ответа не получает.


В полиции, изучив видео, ответили, что из-за конституционной неприкосновенности судьи переправляют собранный материал в областной суд.

В пресс-службе суда Жетысуской области сообщили, что материалы по данной публикации переданы в Комиссию по судейской этике для проверки и принятия решения.

Ранее там же, в Жетысуской области, водитель BMW дрифтовал по маковому полю.

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