Главного судью района подозревают в коррупции в Жетысуской области
Фото: zhetisu.sud.kz
В Жетысуской области председателя районного суда подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.
По информации из соцсетей, речь идет о Нурлане Шаймерденове, председателе Аксуского районного суда.
В пресс-службе Антикора информацию подтвердили.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении председателя Аксуского районного суда области Жетісу начато расследование по подозрению в коррупции. Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – сообщили в ведомстве.
Утром 10 февраля стало известно, что в Жамбылской области полицейского начальника арестовали за серьезное преступление.
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