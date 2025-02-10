Главного судью района подозревают в коррупции в Жетысуской области

В Жетысуской области председателя районного суда подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации из соцсетей, речь идет о Нурлане Шаймерденове, председателе Аксуского районного суда.

В пресс-службе Антикора информацию подтвердили.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении председателя Аксуского районного суда области Жетісу начато расследование по подозрению в коррупции. Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – сообщили в ведомстве.

Утром 10 февраля стало известно, что в Жамбылской области полицейского начальника арестовали за серьезное преступление.