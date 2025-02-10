#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Общество

Главного судью района подозревают в коррупции в Жетысуской области

Судью в Жетысуской области подозревают в коррупции, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:39 Фото: zhetisu.sud.kz
В Жетысуской области председателя районного суда подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации из соцсетей, речь идет о Нурлане Шаймерденове, председателе Аксуского районного суда.

В пресс-службе Антикора информацию подтвердили.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении председателя Аксуского районного суда области Жетісу начато расследование по подозрению в коррупции. Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – сообщили в ведомстве.

Утром 10 февраля стало известно, что в Жамбылской области полицейского начальника арестовали за серьезное преступление.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля
Общество
12:11, Сегодня
Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: