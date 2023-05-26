О выплате компенсации фермерам за уничтоженные сайгой посевы высказались в МСХ

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в СЦК прокомментировал вопрос о том, как решается вопрос выплаты фермерам компенсации за уничтоженные сайгой посевы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что вопрос с миграцией сайги и выплатой субсидий, восстановления ущерба сельхозтоваропроизводителям не первый год возникает в Казахстане.

"Мы очень часто проводим совещания, в регионы выезжаем. Поэтому мы неоднократно поднимали этот вопрос. Мы считаем, что эту процедуру нужно на государственном уровне выводить, готовить специальные правила и разбираться с этой проблемой", – заявил министр.

Директор Департамента земледелия МСХ Азат Султанов сообщил, что по данному вопросу работа ведется по трем направлениям. Первые два направления закреплены за Министерством экологии и природных ресурсов.

"Работают приглашенные эксперты. По итогам в начале следующего месяца ожидается принятие специального плана по реализации предложений и решении проблемы. Первое: как изменить миграцию, чтобы она не проходила по сельскохозяйственным посевам и пастбищным угодьям, где пасут скот. Также эксперты предлагают промышленное использование мяса сайги, там дополнительные какие-то меры, чтобы принимать определенное сокращение. В нашу компетенцию это не входит. Поэтому мы комментировать не будем", – отметил Султанов.

В то же время для решения и выплаты компенсации нужна соответствующая компетенция.

"Законодательный процесс очень длительный и состоит из определенных процедур, которые мы сейчас проходим. Первое – мы вместе с научными организациями разработали методику компенсаций. В настоящее время проводится работа по законодательному закреплению компенсаций уполномоченного органа, либо это будут местные исполнительные органы, либо Министерство сельского хозяйства уже по выплате ущерба", – резюмировал спикер.

По данным МСХ, основная порча пошла по пастбищным угодьям, где не проводится соответствующая работа по посеву.

24 февраля фермеры Казахстана попросили что-нибудь сделать с сайгаками-вредителями.

В Западно-Казахстанской области после окота сайгаков поголовье древних антилоп удвоилось. Это вызывает обеспокоенность у фермеров, которые опасаются нехватки травы для домашнего скота.

