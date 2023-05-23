Фермеры ЗКО обеспокоены растущим числом сайгаков

В Западно-Казахстанской области после окота сайгаков поголовье древних антилоп удвоилось. Это вызывает обеспокоенность у фермеров, которые опасаются нехватки травы для домашнего скота, сообщает Zakon.kz.

Весенний окот сайгаков в Западно-Казахстанской области прошел успешно, поголовье антилоп в регионе удвоилось. Но большая численность копытных грозит отсутствием корма для домашнего скота, считают местные животноводы, передает AstanaTV.

"Дойные коровы ходят, но сайгаки ничего им не оставляют. Наши дети молоко не получают такого качества, которое нам нужно. Остался только ковыль. Надо поместить их где-то, найти им место. Это наше достояние". Сагынай Нурмуханов, фермер

Специалисты Охотзоопрома начали вести усиленный контроль в местах обитания сайгаков. Антилоп защищают от диких хищников и браконьеров. Также специалисты озадачены вопросом, как сохранить популяцию сайги и не навредить фермерам. Одним из решений может стать переселение антилоп в южные районы области, считают ученые. Для этого необходимо обеспечить эти районы водой.

Ранее власти предложили ввести разрешение на отстрел сайгаков. Но этот метод может привести к повторному сокращению популяции редких животных.

Международный эксперт Михель Штефан считает, что сокращение популяции сайги может пагубно сказаться на имидже страны.

"Не дай бог будут какие- то очень некрасивые картинки, они могут испортить положительную репутацию страны, которая в настоящее время имеется. Мы на это тоже должны смотреть с разных сторон, очень тщательно надо разработать, я думаю, мы найдем те решения, которые будут технически, экономически, экологически верны и с точки зрения гуманного отношения к животным". Михель Штефан

Напомним, что 19 мая на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района ЗКО группа Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек обнаружила около 150 голов павших сайгаков. Из 150 павших сайгаков 95% составляет молодняк, 5% – самки. Причины массового падежа сайгаков выясняются.