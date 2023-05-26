Туда, где заработок…

Наступает лето – череда тусовок и крутых мероприятий.

И компания 1xBet не стала исключением, ведь она проводит свой первый 1xAffiliates Meet-up в городе Алматы.

Что такое "meet-up"? Простым языком – это тусовка для спецов по трафику, желающих стать партнерами компании 1xBet. Тут можно пообщаться с единомышленниками, узнать много инсайдов, встретиться со звездными гостями, послушать интересные выступления экспертов в различных областях диджитал-заработка.

Зачем мне нужна эта встреча? 1xAffiliates Meet-up – это место, где можно задать вопросы специалистам и получить ответы, которые не найти в интернете. Также вы лично можете поделиться опытом и знаниями с людьми, приобрести новые контакты и знакомства. Ну, и куда же без фуршета, розыгрышей и подарков?

1xAffiliates Meet-up будет крайне полезен и интересен, если вы:

льете трафик в вертикали sport betting;

ведете канал с прогнозами или у вас есть сайт прогнозов;

хотите монетизировать свою клиентскую базу;

крутой SEO специалист;

представляете СРА-сеть или партнерку.

Как попасть на мероприятие? Все очень просто. Необходимо зарегистрироваться в чат-боте, чтобы получить билет на ивент. Доступно всего лишь 150 мест! Ссылка на регистрацию.

А сколько стоит билет? Участие – бесплатное!

Ждем вас 2-го июня в 12:00 по адресу: пр. Сакена Сейфуллина, 617, ТЦ "Forum", пространство "Forum Event Space".

НАЧНИ ЛЕТО С ПРИВАТНЫХ ОФФЕРОВ И ИНСАЙДЕРСКИХ ДАННЫХ!

Партнерский материал

