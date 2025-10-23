Агентство "Хабар" отметило 30-летие

Агентство "Хабар" отпраздновало 30-летний юбилей, поставив яркую точку в череде мероприятий, проходивших на протяжении всего года.

Юбилейный вечер стал не просто торжеством, а встречей поколений, объединенной воспоминаниями, благодарностью и признанием вклада ветеранов отечественной журналистики.

Главными гостями стали сотрудники, стоявшие у истоков Агентства и посвятившие ему десятилетия. За значительный вклад в развитие национального медиахолдинга юбилейной медалью "30 лет Хабару" были награждены известные журналисты и деятели отрасли – Тлеукабыл Мынжасар, Кайнар Олжай, Серик Аббас-шах, Арман Скабылулы, Серик Жанболат, Кымбат Хангелдина, Кымбат Досжан, Иманбай Жубай, Махат Садык, Зейин Алипбек, Николай Кишенин, Болат Нусипбеков и Агабек Казанбай.

Фото: Агентство "Хабар"

Отдельно были отмечены сотрудники, работающие на телеканале с момента основания, а также журналисты, операторы и технические специалисты из регионов страны, обеспечивающие бесперебойную работу телеканалов холдинга.

Гости вечера увидели хронику развития "Хабара" – от первых эфиров до современной медиаплатформы. Особое внимание уделили преемственности поколений: ветераны встретились с молодыми журналистами, делясь опытом и профессиональными секретами.

Генеральным партнером праздничного торжества выступил Forte Банк, который традиционно поддерживает культурные и информационные инициативы Казахстана.

В поздравлении главы государства Касым-Жомарта Токаева отмечен высокий профессионализм коллектива Агентства и его значительный вклад в развитие отечественного медиапространства. Президент пожелал "Хабару" дальнейших успехов и новых достижений.

Ведущими вечера выступили как нынешние лица телеканала, так и легендарные журналисты прошлых лет – Сергей Пономарев и Бибигуль Жексенбай, Кымбат Досжан и Ерлан Бекхожин, Кымбат Хангелдина и Зейин Алипбек, Марат Мухамедсалиев и Светлана Коковинец. Их совместное участие стало символом единства поколений и преемственности традиций.

Председатель правления Агентства Кемелбек Ойшыбаев подчеркнул, что "Хабар" остается школой профессионализма и уверенно развивается в цифровую эпоху, сохраняя доверие зрителей.

Юбилей завершился под девизом "Әрқашан"Хабарда" болайық!", с которым коллектив медиахолдинга вступает в новую главу своей истории.

Партнерский материал