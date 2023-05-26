Пассажирка родила в поезде сообщением "Атырау – Алматы"

Работники поездной бригады пассажирского поезда №29/30 сообщением "Атырау – Алматы" помогли пассажирке при родах, сообщает Zakon.kz.

25 мая 2023 года у молодой мамы, ехавшей из Атырау в Шымкент, в пути начались схватки. Проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова создали условия для оказания помощи роженице в вагоне поезда, рассказали в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

В 21:52 на свет появилась малышка.

"Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

После прибытия на станцию Казалинск новорожденного ребенка вместе с мамой приняли работники скорой помощи.

Ранее эксперты поделились мнением, почему поезда в Казахстане продолжают опаздывать.