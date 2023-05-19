Казахстанцы жалуются на частые задержки поездов

Эксперты поделились мнением, почему поезда в Казахстане продолжают опаздывать, передает Zakon.kz.

Продолжает срывать планы казахстанцев задержка поездов, передает "Хабар 24". В компании перевозчике ссылаются на дежурную отговорку – "ремонт в самом разгаре". У экспертов свое мнение на этот счет.

Уведомления о задержке пассажирских поездов стали приходить намного чаще, но брать ответственность за опоздание никто не торопится, говорят пассажиры.

Я вчера, например, приехала на поезд "Кызылорда – Кокшетау". Пришел с опозданием. Нас, конечно, это не устроило.

Я пришла встретить братишку. Задержали на 40 минут.

Так бывает везде, пробки могут быть, когда на машине едешь, а на поезде может что-то сломалось. В принципе, нормально, 40 минут – немного.

Каждый день с такой проблемой в Республиканскую ассоциацию потребителей обращаются 30 человек. Большинство из них даже не знают, что за каждый час ожидания поезда положена компенсация в размере 3% от стоимости билета.

"Потребитель, если столкнулся с такой ситуацией по вине услугодателя, отказывается от дальнейшей поездки. Он идет к начальнику вокзала, станции, любому представителю и пишет заявление, ему дают подтверждение. На основании этого он идет на кассу и ему, в принципе, немедленно должны вернуть деньги, нет понятия 10 дней", – рассказал заместитель председателя ОЮЛ "Республиканская ассоциация потребителей Казахстана" Турсун Джагпаров.

Эксперты считают, что проблема задержек связана с ростом грузопотоков. Бывший железнодорожник, сенатор Геннадий Шиповских, полагает, что решить проблему можно, если построить дополнительные ветки для грузовых поездов.

"Приоритет отдается грузовым поездам, потому что они приносят прибыль, а сам транспорт пассажирского назначения всегда был убыточным и субсидировался. К чему это привело? Во-первых, огромная загруженность грузовых поездов. Да, в свое время мечтали об этом, и это мечта любого государства, но, тем не менее, должны понимать, что нам нужна грамотная качественная пропускная способность. К сожалению, ее у нас нет, потому что во всех железнодорожных ветках идет перезагрузка", – подчеркнул Шиповских.

Ремонтные работы на железнодорожных путях ведутся с марта. С чем и связывают задержки пассажирских поездов в компании "Қазақстан темір жолы". Специалисты уже завершили капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети.

"На сегодняшний день на участке "Астана – Алматы", в основном на Карагандинском отделении магистральных сетей, на границе Астаны до Мойынты, на отдельных участках требуется введение ограничений скоростей в связи с изношенностью наших путей. Одновременно по двум-трем перегонам. Мы работаем на этом участке с глубокой очисткой загрязненного балласта, который по визуальному осмотру невозможно увидеть", – отметил главный менеджер Департамента путей и сооружений АО "НК "ҚТЖ" Ербол Саулебеков.

Ранее грузовой поезд сбил автомобили на переезде в Алматы.