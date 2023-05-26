После удара током мальчику ампутировали ногу в Туркестанской области

Десятилетнего мальчика, зашедшего на территорию трансформаторной подстанции в Туркестанской области, ударило током. Медики были вынуждены ампутировать ему ногу, сообщает Zakon.kz.

Родные винят ответственных за подстанцию, в администрации электросети вину не признают, передает КТК.

Трое друзей пытались выгнать забредшего на территорию подстанции осла. Якобы дверь была открыта.

"Мы играли рядом. Потом зашли туда, чтобы выгнать осла. Я залез, и меня сразу откинуло. Голова закружилась. Алихан подбежал и отнес меня в тень". Бейбарыс Салыкбай

Мальчика сейчас перевели из реанимации в палату. Разряд полностью выжег сосуды в ноге. Ее пришлось ампутировать. Есть опасность, что Бейбарыс потеряет и руку, но врачи за нее борются.



"На сегодняшний день состояние ребенка с улучшением. Ребенок переведен в ожоговое отделение, получает консервативное лечение. Прогноз – левую руку сохраним, но в дальнейшем еще требуется пересадка кожи". Зам. главврача по хирургической части областной детской больницы Сакен Турысбеков

По словам родственников мальчика, только после происшествия на заборе подстанции появились и предупреждающие таблички, и замок.



"Если бы там не было открыто, осел бы не зашел. Они же дети, играют. Может, он хотел на осла залезть и нечаянно схватился за что-то. Люди говорят, что в некоторых местах там ток бьет даже на расстоянии в 40 сантиметров. Видимо, он в эту зону попал. Там такое напряжение, что, если бы он схватился, его бы просто в пепел сожгло! Начальник электроподстанции должен же следить за ней!" Дедушка Салыкбай Торешов

В администрации электросети уверены, что ответственность за ЧП лежит на самом ребенке. Мальчик, по их словам, сам то ли сломал замок, то ли перелез через забор.



"Сейчас мы даже и не думаем помогать. Пусть сначала специальные органы установят, кто на самом деле виноват. Зачем они вообще туда залезли? Если суд решит, только тогда будет помощь". Главный инженер Казыгуртской районной электросетевой компании Жаханбек Серикбаев

Делом занялась полиция, она выясняет обстоятельства происшествия. А родные Бейбарыса надеются, что ему хотя бы оплатят протез, чтобы мальчик смог осенью пойти в пятый класс.

